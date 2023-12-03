Son nokta konuldu! AK Parti'den anket ve isim açıklaması...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, çeşitli şehirler için ortaya atılan "anket sonucu" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Mustafa Şen Türkiye'nin hiçbir yerinde isimler üzerinde anket çalışması yapmadıklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şen, iddialara şöyle noktayı koydu:,
"Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur."
Siyaset
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