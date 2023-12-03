Son nokta konuldu! AK Parti'den anket ve isim açıklaması...

Mustafa Şen Türkiye'nin hiçbir yerinde isimler üzerinde anket çalışması yapmadıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şen, iddialara şöyle noktayı koydu:,

"Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye’nin hiç bir yerinde her hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur."