Son KOSGEB desteği başvuruları ne zaman?

Bir girişimci tarafından yeni bir iş fikri için ortaya atıldığında en çok ihtiyaç hissedilen şey yeterli sermayedir. Ancak herkesin her zaman böyle bir sermayesi bulunmamaktadır. Bu durumda KOSGEB’in sunduğu farklı paketlerle girişimcilere destek hizmeti sunmaktadır. KOSGEB’in sunduğu bu desteği almak için bazı şartlar istenmektedir. Peki, KOSGEB’e kimler başvurabilir ve KOSGEB desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İşte merak edilen haberin devamı…

KOSGEB’e kimler başvurabilir?

1-Yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyenler

2-İş yerini geliştirmeyi düşünenler

3-İşletmesinde yeni makine ve teçhizata ihtiyacı olanlar

4-Firmasının tanıtımını yapmak isteyenler

5-Daha fazla personel istihdam etmek isteyenler

6-Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım sağlamak isteyenler

7-Personeline eğitim vermek isteyenler

8-Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler.

KOSGEB desteği başvuruları ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nisan sonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar kredi verileceğini açıklamıştı. 3 yılı geri ödemesiz olan kredi üstelik faizsiz ve teminatsız. Başka ifadeyle bedava olan 5 milyar lira bütçeli Hızlı Destek Programı’na başvurular 3 Mayıs’ta başlamış ve 21 Mayıs’ta sona ermişti.

Ayrıca kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin de başvurusu alınacak ancak borcun yapılandırıldığı tesbit edildikten sonra ödeme yapılacak. 3-21 Mayıs dönemindeki ilk süreçte başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa yine başvurabilecek. Programın bu ikinci etabı için başvurular ise dün itibarıyla başladı ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru, e-Devlet üzerinden yapılacak.