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Son konut kredi indirimleri | Katılım bankaları kredi oranları ne oldu?

Banka kredi oranları ne kadar? Merkez Bankası”nın faizleri ikinci kez indirmesi piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Merkez Bankası’nın faiz orlarını yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi konut kredi oranlarına yansıyıp yansımadığını merak eden vatandaşlar banka kredi oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Son MB’in faiz kararı sonrası konut kredi oranlarında son durum ne? Katılım bankaları konut kredi oranları, faizsiz bankacılık konut kredisi oranları ne? katılım bankaları konut kredi oranları...

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:10
Son konut kredi indirimleri | Katılım bankaları kredi oranları ne oldu?

Banka kredi oranları ne kadar? Merkez Bankası”nın faizleri ikinci kez indirmesi piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Merkez Bankası’nın faiz orlarını yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesi konut kredi oranlarına yansıyıp yansımadığını merak eden vatandaşlar banka kredi oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Son MB’in faiz kararı sonrası konut kredi oranlarında son durum ne? Katılım bankaları konut kredi oranları, faizsiz bankacılık konut kredisi oranları ne? katılım bankaları konut kredi oranları...

Ziraat Bankası kredi oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü. Ziraat Bankası’nın kredi oranlarını düşürmesinden sonra diğer devlet bankası olan VakıfBank da kredi oranlarını aşağıya çekti. Devlet bankalarının başta konut kredisi olmak üzere kredi oranlarını düşürmesinden sonra faize bulaşmak istemeyen vatandaşlar katılım bankaları kredi oranlarını merak etmeye başladı. katılım bankaları konut kredisi oranları, Kuveyt Türk konut kredisi oranları, Kuveyt Türk bireysel kredi oranları, Vakıf Katılım kredi oranları ne kadar? Albaraka Türk kredi oranları son durum, Türkiye Finans kredi oranları, Türkiye Finans konut kredisi ne kadar? soruları sorulmakta.

Katılım bankaları kredi oranları 100 bin TL 60 ay kredi çekilecek olursa kredi oranları şöyle:

Kuveyt Türk konut kredi oranı: % 1.29

Türkiye Finans konut kredi oranı %1.33

Vakıf Katılım konut kredi oranı %1,29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım bankalarla ilgili olarak şunları söylemişti: “Banka diyelim ki yüzde 10-12 faiz uygulaması yapıyor. Eğer ‘katılım’ sektörü de bütün oranlarını yüzde 10-12’ye göre düzenliyorsa, niçin bunca zahmete giriyoruz ki? Üzülerek belirtmeliyim ki ülkemizde katılım finansı hakettiği ve olması gereken yerin çok gerisindedir. Katılım finans kurumlarımızın payı toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5’ler seviyesindedir. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Bu oranı çok daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır. Bunu başarmamız lazım. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:10
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