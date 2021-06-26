Son kez uygulanıyor! 31 saatlik uygulama başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karara göre, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar tamamen sona erecek.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak 31 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlara göre, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Temmuz tarihinden itibaren tamamen sona eriyor.
Bu hafta son kez uygulanacak
Böylece sokağa çıkma kısıtlaması, Cumartesi akşam saat 22:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar son kez uygulanacak.
Tamamen sona erecek
1 Temmuz itibarıyla hafta içi akşam saat 22:00'de başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasakları tamamen sona erecek.
Kaynak: Yenişafak