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Son İstanbul seçim anketi 23 Haziran İBB seçimi kim önde?

Son anketler 2019 İstanbul. Tüm Türkiye’de sonuçları merakla beklenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için geri sayım sürüyor. YSK, 23 Haziran’da 10,5 milyonun yeniden sandık başına gideceği İstanbul seçimleri için takvimi işletiyor. Hem partilerin hem de seçmenlerin daha dikkatli olacağı 23 Haziran İstanbul seçiminde pazar günü İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDPKK, TKY ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında bir araya gelecek. Anket şirketleri ortak yayında başarılı olan adayın hanesine 3 puan yazılacağını ifade ediyor. Peki İstanbul seçiminde son durum ne? 23 Haziran İstanbul son anket sonuçlarında kim önde? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar oyu var? İP Genel Başkanı Merak Akşener’den son İstanbul seçim anket sonuçları açıklaması.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
Son İstanbul seçim anketi 23 Haziran İBB seçimi kim önde?

Tüm Türkiye’de sonuçları merakla beklenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için geri sayım sürüyor. YSK, 23 Haziran’da 10,5 milyonun yeniden sandık başına gideceği İstanbul seçimleri için takvimi işletiyor. Hem partilerin hem de seçmenlerin daha dikkatli olacağı 23 Haziran İstanbul seçiminde pazar günü İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDPKK, TKY ve FETÖ’nün ortak adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında bir araya gelecek. Anket şirketleri ortak yayında başarılı olan adayın hanesine 3 puan yazılacağını ifade ediyor. Peki İstanbul seçiminde son durum ne? 23 Haziran İstanbul son anket sonuçlarında kim önde? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar oyu var? İP Genel Başkanı Merak Akşener’den son İstanbul seçim anket sonuçları açıklaması.

Anket sonuçları 23 Haziran İstanbul. 23 Haziran İstanbul seçimi yaklaşırken, anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya başladı. ORC araştırma gibi anket sonuçlarını açıklayan şirketler, CHP'li İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimi sürecinde mağdur algısının çöktüğünü ve AK Partili Binali Yıldırım'ın önde olduğunu açıkladı. 

Son ankette Yıldırım önde

Ordu'daki VIP skandalı sonrası CHP, İP ve HDP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun fazla şişirilen balonunun patladığı görülmekte. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Akşener: İmamoğlu önde

Her seçim öncesi komik anket açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran'dan önce de komik açıklamalarına devam ediyor. Akşener, "Milletvekilllerimiz ve avukatlar sandık başında olacak o gün. Islak imzalı tutanaklar elinize geçene kadar gerginlikten uzak duracaksınız çünkü AK Parti anketleri de dahil bütün anketlerde sayın İmamoğlu 3-4 puan önde görünüyor. Bunu riske etmeyeceksiniz." dedi.

YSK, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 729 oy farkıyla kazandığı 31 Mart İstanbul yerel seçimlerini, AK Parti'nin "sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulduğu" hakkındaki itirazını haklı bularak iptal etmiş ve 23 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

 

 

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
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