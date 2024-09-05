  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte bu duruş Müslümanlara kazandıracak! Coca Cola'da büyük deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan emri verdi! Yeni süreç başlıyor

Bu da oldu! Meyve sebze üzerinden milyonluk vurgun

Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası

Hamas duyurdu! Netanyahu'nun o anlaşmayı ne ile engellediği ortaya çıktı

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

ABD ateşkesle oyalıyor! Katil İsrail'in saldırılarında 22 Filistinli şehit oldu

Çok yoğunum dedi.. Partisinin Genel Başkanı'nı izlemediğini söyledi! Satır arasında gerçek ortaya çıktı! Ekrem ile görüşmek için İstanbul’a gelmiş..

Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar
Gündem Son hamle kafaları karıştırdı: Mısır Türkiye'den silah mı alacak?
Gündem

Son hamle kafaları karıştırdı: Mısır Türkiye'den silah mı alacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:54:00 - 2024-09-05 11:55:33
Son hamle kafaları karıştırdı: Mısır Türkiye'den silah mı alacak?

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Havacılık Fuarı’nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) standını ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’nda standımızı ziyaret etti.” ifadesini kullandı.

Demiroğlu, Abdülcevat’a TUSAŞ’ın “yerli ve milli” ürünleriyle ilgili bilgi aktarımında bulunduğunu ve ürünleri tanıttığını belirterek şunları kaydetti: “Yükselen hedeflerimize giden yolda ileri teknolojilerimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İşbirlikleri kapsamında potansiyel fırsatları değerlendirdik.”

TUSAŞ, AFRİKA KITASINDA

TUSAŞ, 3-5 Eylül tarihlerinde Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Uluslararası El-Alameyn Havalimanı’nda ilk kez düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılıyor. Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı, Afrika ve Orta Doğu’da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getiriyor. Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtma imkânı buluyor. Fuara üst düzey katılım gösteren TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN’ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in, T129 ATAK Helikopteri’nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın maketlerini sergiliyor.

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!
Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

Teknoloji

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!
Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!

Gündem

Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!

TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi
TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi

Gündem

TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23