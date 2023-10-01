  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Son gün yoğunluğu! TEKNOFEST alanından muhteşem görüntüler
Teknoloji

Son gün yoğunluğu! TEKNOFEST alanından muhteşem görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-10-01 15:09:00 -

TEKNOFEST İzmir’in beşinci ve son günü yoğun ilgiye sahne oldu.

Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’in beşinci ve son gününde de büyük ilgi gördü. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan TEKNOFEST’te yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar ise araçlarını birkaç kilometre öteye bırakıp yürüyerek alana ulaşmaya çalıştı. Araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarına ev sahipliği yapan İzmir’de TEKNOFEST’in son ve beşinci gününde yoğun ilgi sürerken, hafta sonunu da fırsat bilen İzmirli vatandaşlar alana akın etti. Çiğli Havaalanı’nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yoğun ilgi devam ederken, festivalin beşinci son gününde aileler ve çocuklar oluşturulan stantları dolaşabilecek.

Araç Kuyruğu Kilometreleri Buldu

Çevreyolu ve festival alanına giden Anadolu Caddesi’nde oluşan araç kuyruğu kilometreleri buldu. Yavaş ilerleyen trafikte ara ara aksaklıklar yaşandı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan kaydedildi.

Festivalin Son Günü

TEKNOFEST’in başladığı günden bugüne Türk yıldızları, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri İzmirli vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Gökyüzündeki gösteriler gün boyunca devam edecek. Bu yıl son kez düzenlenen festival bugün son bulacak. TEKNOFEST’e gelen vatandaşlar ise alanda bulundukları için çok mutlu olduğunu ifade ederken gösteriler karşısında da etkilendiklerini vurguladılar.

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası
İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Teknofest'te konuşan Erdoğan'dan Togg ve Tesla bombası

İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı
İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı

Teknoloji

İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı

Bir de bu gözle okuyun! Türk ekonomisine böyle bakıyorlar!
Bir de bu gözle okuyun! Türk ekonomisine böyle bakıyorlar!

Ekonomi

Bir de bu gözle okuyun! Türk ekonomisine böyle bakıyorlar!

Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor
Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

Teknoloji

Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23