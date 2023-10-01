Son gün yoğunluğu! TEKNOFEST alanından muhteşem görüntüler

Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’in beşinci ve son gününde de büyük ilgi gördü. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan TEKNOFEST’te yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar ise araçlarını birkaç kilometre öteye bırakıp yürüyerek alana ulaşmaya çalıştı. Araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarına ev sahipliği yapan İzmir’de TEKNOFEST’in son ve beşinci gününde yoğun ilgi sürerken, hafta sonunu da fırsat bilen İzmirli vatandaşlar alana akın etti. Çiğli Havaalanı’nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yoğun ilgi devam ederken, festivalin beşinci son gününde aileler ve çocuklar oluşturulan stantları dolaşabilecek.

Araç Kuyruğu Kilometreleri Buldu

Çevreyolu ve festival alanına giden Anadolu Caddesi’nde oluşan araç kuyruğu kilometreleri buldu. Yavaş ilerleyen trafikte ara ara aksaklıklar yaşandı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan kaydedildi.

Festivalin Son Günü

TEKNOFEST’in başladığı günden bugüne Türk yıldızları, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri İzmirli vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Gökyüzündeki gösteriler gün boyunca devam edecek. Bu yıl son kez düzenlenen festival bugün son bulacak. TEKNOFEST’e gelen vatandaşlar ise alanda bulundukları için çok mutlu olduğunu ifade ederken gösteriler karşısında da etkilendiklerini vurguladılar.