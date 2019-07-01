Son gün telaşı

İmar Barışı’ndan faydalanan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi bedellerinin ödeme süresinin 30 Haziran tarihinde sona ermesi yoğunluklara neden olurken, ÖTV ve KDV indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş için mağazalara akın etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırmak için dün son gündü.

Ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için dün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verdi.

Öte yandan; beyaz eşya ve mobilyayı daha uygun fiyata almak isteyen kişilerin indirim fırsatını değerlendirmek isteyenler de hafta sonunu fırsat bilerek mağazalara akın etti. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart’a kadar uzatılan düzenlemenin de dün son günüydü. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alındı. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran itibariyle sona erdi.

Konut ve otomotivde fırsat sürüyor

Konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek.

Son dakika sürprizi beklendi

Vatandaşlar, gazetemizin baskıya girdiği saatlere kadar her iki konuda da bakanlıklardan süre uzatımına ilişkin açıklama bekledi. Sürenin uzatılması durumunda Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında bilgilendirme yapılmış olacak.