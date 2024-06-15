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Gündem Son görev! Yusuf Kavaklı hoca Hakk’a uğurlandı
Gündem

Son görev! Yusuf Kavaklı hoca Hakk’a uğurlandı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 14:56:00 -
Son görev! Yusuf Kavaklı hoca Hakk’a uğurlandı

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yusuf Kavaklı hoca efendi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hoca efendi İstanbul Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı’nda ebedi istirahatgahına defnedildi.

Sivaslılar Yusuf Hoca'nın cenazesinde buluştu

Yusuf Kavaklı hocanın cenaze namazına çok sayıda seveni iştirak etti.

Dün rahmet-i rahmana kavuşan ve uzun zamandır muzdarip olduğu rahatsızlık nedeniyle vefat eden Yusuf Kavaklı hocanın cenazesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte çok sayıda seveni katıldı.


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Yusuf Kavaklı hocanın oğlu Sinan Kavaklı, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul ederek cenazeye gelen ve acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Yusuf Kavaklı hocanın yeğenleri ile birlikte akrabaları cenazeye iştirak edenlerle yakından ilgilenerek acı günlerini paylaşmalarından dolayı teşekkür ettiler.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti

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