Son dönemde yaşananları özetleyen animasyon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki siyasi yakınlık gözlerden kaçmıyor.

Son ortaya çıkan animasyon ise ikili arasında geçen diyalog yaşananları özetler nitelikte.

İşte o diyaloglar:

-Hocam!

-Gel Ekrem anlat bakalım sıkıntın ne?

-Hiçbirşeyim yok!

-E niye geldin o zaman?kameralar yok biz bizeyiz anlat.

-Hiç iyi değilim ya ben niye böyleyim yani, herkes beni sevsin diye uğraşıyorum olmuyor.

-Ah Ekrem herkese mavi boncuk dağıtmak zorunda değilsin, işini iyi yapmalıydın, diyar diyar gezeceğine çalışmadın?

-Ben dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehrin belediye başkanıyım.

-Laf cambazlığı bu sen kaç km yaptın. Yanan otübüsler çalışmayan merdivenler.

-Çalışanları görmüyorsunuz.

-Mart'ın sonu bahar dedin Mayıs geldi kombi yakıyoruz.

-Onun benle alakası yok.

-Birileri sözünü tutuyor.

-Ne olmuş ücretsizse biz iktidar olunca üzerine kullandıkça para vereceğiz.

-Hala aynı şeyi yapıp sözlerini tutmuyorsun.

-Beni kıskanıyorsunuz çekemiyorsunuz.

-İşte kendine karşı dürüst olmadığından agresifliğe başvuruyorsun.

-Öyle mi yapıyorum ben.

-Her girdiğin ortamın şeklini alıyorsun...

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