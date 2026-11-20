Football Insider'ın haberine göre, siyah beyazlılar, İskoç takımının Vaclav Cerny'ye olan ilgisi yeniden canlanırsa yeni yılda oyuncusunu satmaya açık. Ancak Rangers'ın Vaclav Cerny için geçtiğimiz yaz olduğu kadar istekli olmadığı iddia edildi. Haberde, teknik direktör Derek McInnes'in, takımının 12 maçlık yenilmezlik serisinde bulunduğu bir dönemde hücum hattındaki mevcut seçeneklerinden memnun olduğu kaydedildi. Çek futbolcu, 2024-25 sezonunda Wolfsburg'dan Rangers'a kiralanmış ve etkileyici performansıyla hafızalara kazınmıştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, İskoç devindeki tek sezonunda 52 maça çıkmış ve 18 gol ve 9 asist ile oynamıştı.