Son dakika...Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika edinilen bilgiye göre; Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan açıklama
AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.'' denildi.
Bakan Kurum'dan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." dedi.