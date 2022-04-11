  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika...Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gündem

Son dakika...Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika edinilen bilgiye göre; Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 20:44:00 - 2022-04-11 21:35:21
Son dakika...Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.'' denildi.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay