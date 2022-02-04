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Aktüel Son dakika! Yozgat'taki otobüs kazasında ölen var mı? Yozgat otobüs kazası hangi firma?
Aktüel

Son dakika! Yozgat'taki otobüs kazasında ölen var mı? Yozgat otobüs kazası hangi firma?

Son dakika haberine göre, Yozgat’ta otobüs kaza yaptı. Kaza sonrası otobüste can pazarı yaşandı. Yozgat’taki otobüs kazası sonrası ‘Yozgat’taki kaza hangi otobüse ait? Yozgat otobüs kazasında ölen var mı? Yozgat otobüs kazası ölen, yaralanan var mı? İşte otobüs kazası detayları.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:32:00 - 2022-02-04 11:32:42
Son dakika! Yozgat'taki otobüs kazasında ölen var mı? Yozgat otobüs kazası hangi firma?

Son dakika:  Adinilen bilgiye otobüs kazası, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi.  Sürücüsünün adı öğrenilemeyen Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle tarlaya devrildi. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

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