Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu
TÜİK'in geçen yılkı verileri baz alınarak en çok boşanmanın olduğu iller belli oldu.
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TÜİK'in geçen yılkı verileri baz alınarak en çok boşanmanın olduğu iller belli oldu.
İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER
AYDIN
MUĞLA
HATAY
KAYSERİ
MANİSA
GAZİANTEP
KOCAELİ
MERSİN
KONYA
ADANA
BURSA
ANTALYA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL / derleyen: haber7
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