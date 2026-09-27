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Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

TÜİK'in geçen yılkı verileri baz alınarak en çok boşanmanın olduğu iller belli oldu.

#1
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

İŞTE BOŞANMANIN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER

#2
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

AYDIN

#3
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

MUĞLA

#4
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

HATAY

#5
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

KAYSERİ

#6
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

MANİSA

#7
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

GAZİANTEP

#8
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

KOCAELİ

#9
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

MERSİN

#10
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

KONYA

#11
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

ADANA

#12
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

BURSA

#13
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

ANTALYA

#14
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

İZMİR

#15
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

ANKARA

#16
Foto - Orada evlilikler uzun sürmüyor! En fazla boşanan iller belli oldu

İSTANBUL / derleyen: haber7

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