Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında yarın karşılaşacağı İtalya Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında yarın karşılaşacağı İtalya Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi.
İtalya'dan Yenişehir Havalimanı'na gelen kafile, buradan Osmangazi ilçesindeki konaklayacağı otele geçti.
İtalya, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye-İtalya karşılaşması, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…
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