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Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

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AA Giriş Tarihi:

Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında yarın karşılaşacağı İtalya Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi.

#1
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

İtalya'dan Yenişehir Havalimanı'na gelen kafile, buradan Osmangazi ilçesindeki konaklayacağı otele geçti.

#2
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

İtalya, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

#3
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Türkiye-İtalya karşılaşması, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

#4
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

#5
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

#6
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

#7
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

#8
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

#9
Foto - Bizim Çocuklar’ın rakibi geldi! İtalyanlar Bursa'da

Bursa’ya gelen İtalya Milli Futbol Takımından kareler…

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