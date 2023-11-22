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Ekonomi Son dakika yeni evlenen gençlere faizsiz kredi müjdesi
Ekonomi

Son dakika yeni evlenen gençlere faizsiz kredi müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-11-22 22:40:00 -
Son dakika yeni evlenen gençlere faizsiz kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde müjdelediği Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
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