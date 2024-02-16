Son dakika: Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e çağrı!
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de durumun çok vahim olduğunu belirterek İsrail'e çağrıda bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin uygulaması gerektiğini bildirdi.
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