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Gündem Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi
Gündem

Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran sınırından Türkiye'ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birinin ölü diğerinin ise canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:21:00 -
Son dakika! Türkiye’ye giren 2 teröristten biri canlı olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye’ye girdiği tespit edilen 2 teröristten birisinin canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, kahraman jandarmamızı korusun” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Pala Remzi

Bunların ne oldukları belli, biraz öttürüp boynunu vurmak en güzel çözüm. Hapse koyup beslemeyelim
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