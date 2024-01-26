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Gündem Son dakika! Türkiye'den Lahey kararına ilişkin ilk açıklama
Gündem

Son dakika! Türkiye'den Lahey kararına ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-26 16:13:00 - 2024-01-26 16:15:01
Son dakika! Türkiye'den Lahey kararına ilişkin ilk açıklama

Son dakika... Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasında "ihtiyati tedbir kararı"nın alınmasına ilişkin Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail hakkında BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesini, Filistin’de akan kanın durdurulmasını ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu belirtti.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.
7 Ekim’den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."

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