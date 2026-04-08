Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu
İran ile varılan 2 hafta sürecek 10 maddelik geçici ateşkes anlaşması sonrası ilk kez konuşan ABD Başkanı Trump İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı” dedi. Trump, İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Uygulamanın derhal yürürlüğe gireceği ve hiçbir istisna olmayacağı bildirildi.
URANYUM ZENGİNLEŞTİRME OLMAYACAK
Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın iş birliği içinde çalışacaktır" dedi.
Trump, "Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve ABD, İran ile iş birliği içinde, derinlere gömülmüş nükleer 'toz'un tamamını kazıp çıkaracak" dedi.
