Tanju'nun sağ kolu gözaltında! Bolu Belediyesi'nde yeni operasyon
CHP'li ırkçı Tanju Özcan'ın harabeye çevirdiği Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha düzenlendi; Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
Bolu Belediyesi'ne bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden toplanan kurban bağışı paralarının usulsüz şekilde harcandığına yönelik iddiaların ardından soruşturma başlatan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü operasyonda gece yarısı üç ismi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un ve iki ismin yer aldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...