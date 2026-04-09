  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı! Bursa'da seçim arbedesi: CHP’liler saldırdı polis müdahale etti Yalım’ın uçkuru Eşki’yi yaktı! Bornova’da bankamatik sevgili gözaltında Hizbullah’tan işgalcilere misilleme: Siyonist askerlerin girdiği ev vuruldu Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı Başsağlığı mesajı yayınladılar: Terör örgütü PKK'da Yalçın Küçük üzüntüsü FETÖ'cü eski askerden itiraf! Terör örgütünden "Ben Kemalist'im diyeceksiniz" talimatı CHP’li Bornova Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Eşki kelepçelendi Ülkeyi korku sardı: ABD'yi tsunami vuracak Ecdat mirasımız İBB’nin zulmünden kurtarılmalı
Binlerce gizli bilgi ifşa oldu: Siyonist genelkurmay başkanının zulası patlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İranlı ‘Hanzala’ (Handala) adlı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımladı. Handala, Halevi'nin katıldığı gizli toplantıları da içeren 19 bin video ve fotoğrafı ellerinde bulundurduklarını açıkladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, grubun elinde 19 bin gizli fotoğraf ve video bulunuyor ve bu görüntüler daha önce kamuoyuna açıklanmamış gizli toplantıları da ifşa ediyor.

İran bağlantılı Handala adlı hacker grubu, geçen yıl görevden ayrılan Halevi'ye ait cihazlara sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videoları yayımladı.

EN İNCE DETAYLAR ELİMİZDE

Uzun yıllardır Halevi'yi izlediğini açıklayan grup internet sitesinde, "Tüm çok gizli tesisleriniz, kriz odalarınız, haritalarınız ve hatta komuta merkezlerinizin en ince detayları bile, uzun zamandır bizim için açık bir kitap gibiydi" ifadesini kullandı.

Grup, eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsleri gezdiği, pilotlarla görüştüğü, brifingler ve toplantılar düzenlediği ve ofisinde çalıştığı anları gösteren onlarca fotoğraf ve video yayımladı.

Bir görüntüde, Halevi'nin Ürdün'de mevkidaşı Yusuf el-Huneyti'yle bir araya geldiği ve ona 1967'deki "Altı Gün Savaşı"nda hayatını kaybeden bir Ürdünlü askere ait hançeri hediye ettiği görüldü.

GİZLİ GÖRÜŞMELERi İFŞA OLDU

Grup, Halevi'nin görevdeyken Katar'da eski ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ve Katarlı yetkililerle yaptığı gizli görüşmelerin fotoğraflarını da yayımladı.

Handala, daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu. Halevi, Ocak 2023'ten Mart 2025'e kadar İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23