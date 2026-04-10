  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halk TV’nin Patronundan Ekrem’e veryansın! "Bu Karanlık Adamdan Kurtulun!" CHP İçinde "Troll Ordusu" İtirafı Tanju'nun sağ kolu gözaltında! Bolu Belediyesi'nde yeni operasyon Bomba haber! Türkiye’de sigara üretimi, satışı ve dağıtımı tamamen yasaklanacak! İçtiği çay Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden oldu! CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu? Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi'
Eğitim Bankalara siber tehdit uyarısı!
Eğitim

Bankalara siber tehdit uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Hazine Bakanlığı ve Federal Reserve yetkilileri, bankacılık sektörünü gelişmiş yapay zekâ modellerinin oluşturabileceği siber tehditlere karşı uyardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, bu hafta banka CEO’larıyla acil bir toplantı gerçekleştirerek yapay zekâ kaynaklı siber risklere karşı uyarıda bulundu.

Toplantının odağında, Anthropic tarafından geliştirilen yeni nesil “Mythos” modeli yer aldı. Şirket, söz konusu modelin henüz bilinmeyen siber güvenlik açıklarını ortaya çıkarabileceği endişesiyle geniş kapsamlı bir lansmandan kaçındı.

Reuters’ın aktardığına göre, Anthropic tarafından yapılan değerlendirmelerde, Mythos’un büyük işletim sistemleri ve yaygın kullanılan web tarayıcılarındaki zafiyetleri tespit ederek istismar edebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Şirketin ayrıca modelin saldırı ve savunma amaçlı siber yetenekleri konusunda ABD’li yetkililerle temas halinde olduğu ifade edildi.

 

Konuya yakın kaynaklar, Anthropic’in modelin potansiyel etkilerine ilişkin olarak üst düzey kamu yetkililerini ve kritik sektör temsilcilerini piyasaya sürüm öncesinde bilgilendirdiğini aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Washington’da düzenlenen toplantıda ise bankaların, Mythos ve benzeri yapay zekâ sistemlerinin oluşturabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve siber güvenlik altyapılarını güçlendirmeleri hedeflendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23