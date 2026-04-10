Bankalara siber tehdit uyarısı!

ABD Hazine Bakanlığı ve Federal Reserve yetkilileri, bankacılık sektörünü gelişmiş yapay zekâ modellerinin oluşturabileceği siber tehditlere karşı uyardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, bu hafta banka CEO’larıyla acil bir toplantı gerçekleştirerek yapay zekâ kaynaklı siber risklere karşı uyarıda bulundu.

Toplantının odağında, Anthropic tarafından geliştirilen yeni nesil “Mythos” modeli yer aldı. Şirket, söz konusu modelin henüz bilinmeyen siber güvenlik açıklarını ortaya çıkarabileceği endişesiyle geniş kapsamlı bir lansmandan kaçındı.

Reuters’ın aktardığına göre, Anthropic tarafından yapılan değerlendirmelerde, Mythos’un büyük işletim sistemleri ve yaygın kullanılan web tarayıcılarındaki zafiyetleri tespit ederek istismar edebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Şirketin ayrıca modelin saldırı ve savunma amaçlı siber yetenekleri konusunda ABD’li yetkililerle temas halinde olduğu ifade edildi.

Konuya yakın kaynaklar, Anthropic’in modelin potansiyel etkilerine ilişkin olarak üst düzey kamu yetkililerini ve kritik sektör temsilcilerini piyasaya sürüm öncesinde bilgilendirdiğini aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Washington’da düzenlenen toplantıda ise bankaların, Mythos ve benzeri yapay zekâ sistemlerinin oluşturabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve siber güvenlik altyapılarını güçlendirmeleri hedeflendi.