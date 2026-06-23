Son dakika! Trump onay verdi: Hürmüz'deki abluka kalktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklama ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını kaldırılmasını onayladığını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı açık kalacak, abluka olmayacak" dedi. Gerekirse ablukayı yeniden başlatacakları uyarısını da yapan Trump, "Gemilerimiz mevcut yerlerinde hazır. Hürmüz'den dün 19 milyon varil petrol aktı" ifadelerini kullandı.
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