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Gündem Son dakika! Trump onay verdi: Hürmüz'deki abluka kalktı
Gündem

Son dakika! Trump onay verdi: Hürmüz'deki abluka kalktı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son dakika! Trump onay verdi: Hürmüz'deki abluka kalktı

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklama ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını kaldırılmasını onayladığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı açık kalacak, abluka olmayacak" dedi. Gerekirse ablukayı yeniden başlatacakları uyarısını da yapan Trump, "Gemilerimiz mevcut yerlerinde hazır. Hürmüz'den dün 19 milyon varil petrol aktı" ifadelerini kullandı.

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