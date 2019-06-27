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Son dakika TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) engelli, emekli, şehit gazi ve yetim, dul, orta gelirli ve alt gelirli gruplar için gerçekleştirdiği birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun fiyata sunulan TOKİ konutlarına yoğun talep söz konusu. Vatandaşın yoğun talibiyle karşılaşılan konutların başında TOKİ Kayabaşı 2+1ve 3 +1 konutları gelmekte. Kayabaşı TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar için heyecan devam ediyor. Zira TOKİ Kayabaşı sonuçları, TOKİ Kayabaşı kura listesi, TOKİ Kayabaşı çelilişi isim listesi, TOKİ Kayabaşı çekilişi sorgula TOKİ Kayabaşı çekiliş sonuçları 2019 listesi, TOKİ Kayabaşı isim listesi, TOKİ Kayabaşı sorgulama, TOKİ Kayabaşı 2019 kura sonuçları bugün de gerçekleştirilmekte.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:47
Son dakika TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) engelli, emekli, şehit gazi ve yetim, dul, orta gelirli ve alt gelirli gruplar için gerçekleştirdiği birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun fiyata sunulan TOKİ konutlarına yoğun talep söz konusu. Vatandaşın yoğun talibiyle karşılaşılan konutların başında TOKİ Kayabaşı 2+1 ve 3 +1 konutları gelmekte. Kayabaşı TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar için heyecan devam ediyor. Zira TOKİ Kayabaşı sonuçları, TOKİ Kayabaşı kura listesi, TOKİ Kayabaşı çelilişi isim listesi, TOKİ Kayabaşı çekilişi sorgula TOKİ Kayabaşı çekiliş sonuçları 2019 listesi, TOKİ Kayabaşı isim listesi, TOKİ Kayabaşı sorgulama, TOKİ Kayabaşı 2019 kura sonuçları bugün de gerçekleştirilmekte.

TOKİ Kayabaşı kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ'nin İstanbul kuraları dün başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları dün başladı. 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. 27 Haziran Perşembe günü ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 konutları emekli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve engelli kura sonuçları.

İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

 

TOKİ kura çekilişleri ne zaman bitecek?

Çekilişin ilk ayağına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi değerli kılan o şehirlerin oturanlarıdır. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız, kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak" dedi. TOKİ kura çekimleri 19 Ağustos'a kadar devam edecek.

TOKİ kura çekiliş sonuçları listesini nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını videodan takip edebilir ya da açıklandığı anda aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Sonuçları resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulayabilirsiniz.

TOKİ İstanbul kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:47
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