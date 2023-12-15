Son dakika! Seçil Erzan soruşturmasında 'Fatih Terim' gelişmesi

Futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın, ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Fatih Terim'in hesaplarına inceleme

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından 'gizli fon' için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı. Savcılığın konu hakkındaki soruşturmasının da devam ettiği öğrenildi.

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