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Son dakika... Savcı 10 il için düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:39
Son dakika... Savcı 10 il için düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u  kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin  İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonlarda,13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:39
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. operasyon

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