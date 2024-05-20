Son dakika! Reisi'nin ölümü sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sebebiyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.
Alınan yas kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle bir gün "milli yas" ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" dedi.