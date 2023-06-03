Son dakika olarak duyuruldu! AK Parti'de A Takımı belli oldu
AK Parti'nin Meclis'teki yeni yönetim kadrosu belli oldu. AK Parti'nin Meclis'teki A Takımı'nın Başkanlığına Abdullah Güler getirildi. Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olurken, grup başkanvekilleri de belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.
AK Parti'nin Meclis'teki A takımı şöyle: AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu...
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