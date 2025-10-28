  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Gazze'ye 'Derhal Saldırı' emri verdi
Gündem

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Gazze'ye 'Derhal Saldırı' emri verdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Gazze'ye 'Derhal Saldırı' emri verdi

İngiliz haber ajansı Reuters, terör devletinin Başbakanı Netanyahu’nun orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdiğini duyurdu.

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkes bozuldu. Reuters'in duyurduğuna göre  Netanyahu orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdi.

Habere göre dün kendilerine teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Netanyahu, ateşkesi bozmak için bu durumu bahane olarak kullandı.

İsrail basını ise gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığını iddia etmişti.

Terör devletinin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdiği duyuruldu..

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

