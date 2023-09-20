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Gündem Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!
Gündem

Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 18:32:00 -
Son dakika... MSB'den Suriye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, "Suriye'de güvenik sağlanmalı, tam güvenlik olmadan oradan çıkmamız düşünülemez." dedi.

MSB Bakan Güler ayrıca Azerbaycan'ın terör operasyonlarına değindi.

Güler, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Karabağ'daki ayrılıkçı güçler bir günde teslim oldu." ifadelerini kullandı.

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