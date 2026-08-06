Kayıt sizden tablet bizden! İHL’den yeni öğrencilere jest

Denizli'nin Çameli ilçesinde faaliyet gösteren Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çameli İmam Hatip Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak kapsamlı bir destek programını duyurdu. Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yunus Çağdaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okula kayıt yaptıracak öğrencilerin hem teknolojik imkânlardan yararlanmasını hem de akademik başarılarının teşvik edilmesini amaçladıklarını belirtti. Çağdaş, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen uygulamalarla öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasını hedeflediklerini söyledi.Yeni dönemde Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çameli İmam Hatip Ortaokuluna kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin tablet bilgisayarla destekleneceğini ifade eden Yunus Çağdaş, dijital eğitim materyallerine erişimin artık eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Çağdaş, "Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği teknolojik imkânlara ulaşmasını önemsiyoruz. Eğitim sürecinde dijital kaynaklardan daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla kayıt yaptıran her öğrencimize tablet hediye edeceğiz" dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE AYLIK 1.000 TL BURS

Teknolojik desteğin yanında akademik başarıyı da teşvik edeceklerini belirten Çağdaş, 5. ve 9. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilecek hazır bulunuşluk sınavının ardından başarılı öğrencilerin bursla ödüllendirileceğini açıkladı. Buna göre sınavda ilk 10'a girmeyi başaran her öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca aylık 1.000 TL burs verilecek. Çağdaş, bu uygulamanın öğrencileri daha planlı çalışmaya teşvik edeceğini belirterek, "Amacımız sadece kayıt sayısını artırmak değil, akademik başarıyı da destekleyen bir eğitim ortamı oluşturmak." Dedi.

Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çameli İmam Hatip Ortaokulu'nun akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel ve manevi gelişime de önem verdiğini dile getiren Yunus Çağdaş, öğrencilerin çok yönlü bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını söyledi. Okulda yürütülen eğitim faaliyetlerinin yalnızca ders başarısıyla sınırlı olmadığını belirten Çağdaş, öğrencilerin bilimsel, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerle desteklendiğini ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılı kayıt sürecinin devam ettiğini hatırlatan Çağdaş, velilere çağrıda bulunarak sunulan fırsatlardan yararlanmak isteyen ailelerin kayıt işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlamalarını istedi. Çağdaş, "Tablet desteği ve burs imkânı öğrencilerimizin eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımızın güçlü bir akademik altyapıyla geleceğe hazırlanması için tüm velilerimizi okulumuzu ziyaret etmeye ve sunulan eğitim imkanlarını yakından görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.