Son dakika! Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarihinin en yüksek rezerv seviyesine ulaştı! 30 Ocak haftasında vites yükselten banka, sadece bir haftada rezervlerine 2,5 milyar dolardan fazla ekleme yaptı. Toplam rezervler 218,2 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
