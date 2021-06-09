Son dakika! KYK borçları, vergi cezaları yapılandırması Resmi Gazete'de

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.

Koronavirüs cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara kesilen idari para cezaları ise yapılandırmanın kapsamına alınmadı. Öte yandan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı kesilen para cezaları da yapılandırma dışında tutulacak.

31 Ağustos'a kadar başvuru yapılmalı

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Devreden zararların yüzde 50'si silinecek

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek.

Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

KYK borçları yapılandırma kapsamında

KYK borçları da yapılanma kapsamına alındı. Yapılandırmadan faydanlanmak isteyen vatandaşlar 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde borçlarını ödeyebilecekler.