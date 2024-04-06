Son dakika! Kütahya'ya oylar yeniden sayılacak
Kütahya İl Seçim Kurulu’nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi.
Kütahya İl Seçim Kurulu’nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi.
549 sandığın bulunduğu ilde CHP'nin adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alırken MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.
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