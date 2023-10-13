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Gündem SON DAKİKA: Kudüs'teki cuma namazına İsrail polisinden sert müdahale!
Gündem

SON DAKİKA: Kudüs'teki cuma namazına İsrail polisinden sert müdahale!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 13:12:00 -

İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi. Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil canlı yayında aktarıyor.

İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi. Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil canlı yayında aktarıyor.

İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.


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