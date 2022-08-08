Son Dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu! KPSS 2022 genel yetenek genel kültür, eğitim bilimler, alan bilgisi, ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS genel yetenek, genel kültür ile eğitim bilimleri sınavı ÖSYM tarafından iptal edilmiş, KPSS alan bilgisi ile ÖABT sınavı ise ertelenmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamada yeni KPSS sınav takviminin kamuoyuna paylaşılacağı da ifade edilmişti. KPSS sınavına girecek adayların dört gözle beklediği iptal edilen KPSS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin takvim ÖSYM tarafından netleştirildi. ÖSYM’de yeni KPSS takvimi belli oldu: İptal edilen KPSS'de yeni takvim açıkladı.

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: *2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

KPSS 2022-ÖABT oturumu ne zaman?

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

2022-Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

2022-MHUY sınav tarihi ne zaman?

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."