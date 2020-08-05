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Son dakika kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı Resmi Gazete atama kararları listesi

Kara kuvvetleri komutanlığı general atama listesi son dakika. Son dakika haberi… Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kara kuvvetleri komutanlığı general, Deniz kuvvetleri komutanlığı amiral, hava kuvvetleri komutanlığı general atamaları yayımlandı. İşte Son dakika kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı Resmi Gazete atama kararları listesi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:47:00 -
Son dakika kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı Resmi Gazete atama kararları listesi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Kara kuvvetleri komutanlığı general, Deniz kuvvetleri komutanlığı amiral, hava kuvvetleri komutanlığı general atamaları yayımlandı. İşte Son dakika kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı Resmi Gazete atama kararları listesi.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlığı atama listesi için tıklayınız

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