0553 313 94 23

Son dakika! Jandarma karakol komutanı FETÖ'den gözaltında

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapmasında, örgütle bağlantısı tespit edilen Jandarma Karakol Komutanı, gözaltına alındı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
Son dakika! Jandarma karakol komutanı FETÖ'den gözaltında

Balıkesir'den gelen son dakika haberine göre; FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Balıkesir
  4. fetö operasyonu
  5. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  6. FETÖ'cü asker
  7. jandarma karakol komutanı
  8. FETÖ soruşturması
  9. FETÖ üyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’deki sistem Amerika’ya göre daha üstün!
    1. Türkiye’deki sistem Amerika’ya göre..
    2. 'Sarallar Grubu'na büyük operasyon! 7..
    3. "İran'ın ilk operasyonel uydusu günlük..
    4. Giresunspor'da hedef 3 puan
    5. Son dakika! Jandarma karakol komutanı..
    6. Çatı davasında reddihakim talebi
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile..
    9. HDP'den ittifak açıklaması: CHP..
    10. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    11. Arnavutköy'de yangın
    12. Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın..
    13. Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne..
    14. Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den..
    17. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    18. İHA pilotu sayısı 35 bini geçti
    19. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    20. Perinçek'ten çok sert sözler: Tehdit..
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!