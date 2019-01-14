Son dakika! Jandarma karakol komutanı FETÖ'den gözaltında
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapmasında, örgütle bağlantısı tespit edilen Jandarma Karakol Komutanı, gözaltına alındı.14 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
Balıkesir'den gelen son dakika haberine göre; FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.
FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.
Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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