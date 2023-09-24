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Siyaset Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:29:00 - 2023-09-24 21:50:06
Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Son dakika... Alınan bilgiye göre, ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.

Genel sağlık durumu iyi

Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.

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