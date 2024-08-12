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Ekonomi Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 10:11:00 -
Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı işsizlik rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

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