160 şubesi vardı! Dev giyim markası iflas bayrağını çekiyor

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken dev firmalar peş peşe iflas ediyor. Bu kez 160 şubesi bulunan giyim markasının iflas bayrağını çekmek üzere olduğu ortaya çıktı.
ABD’nin önde gelen indirimli giyim perakendecilerinden Gabe's, finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflasın eşiğine geldi. 160 mağazası bulunan şirketin kredi notlarının düşürülmesi, iflas koruma başvurusu ihtimalini gündeme taşıdı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son değerlendirmeleri, şirketin finansal yapısının kırılgan olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, önümüzdeki 12 ayın şirket için kritik olduğunu belirtiyor.
Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody’s ve S&P Global, şirketin notlarını riskli kategorilere çekti. Fitch “Tier 1 Market Concern”, Moody’s “Caa3”, S&P Global ise “CCC” notu verdi.
Analistler, bu seviyelerin temerrüt riskinin ciddi şekilde arttığına işaret ettiğini vurguladı.
Şirket geçen yaz borç azaltma ve yeniden finansman için yapılandırma sürecine girmiş, yaklaşık 115 milyon dolar borç hafifletilmiş ve 55 milyon dolar yeni finansman sağlanmıştı. Ancak uzmanlara göre bu adımlar finansal kırılganlığı ortadan kaldırmaya yetmedi.
Şirketin faaliyet gösterdiği indirimli giyim pazarında rekabetin sert olması da baskıyı artırıyor.
Özellikle Marshalls, TJ Maxx ve Ross Dress for Less gibi güçlü rakiplerle aynı segmentte yer alması kâr marjlarını daraltıyor.
Sektör analistleri, benzer perakende zincirlerinin de artan maliyetler ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirtiyor.
