  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlker Başbuğ TELE1’de! Önce ağlama duvarı sonra PKK sevici Merdan kanalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor

Oyuna gelmeyelim! Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!

Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! 3 anlaşma imzalanacak!

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı: Fener'i bıraktım, artık o takımı tutuyorum

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası
Ekonomi Son dakika! IMF'den flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Son dakika! IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-19 19:13:00 - 2024-04-19 19:25:10
Son dakika! IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Son dakika edinilen bilgiye göre; Türkiye'deki reform programını desteklediklerini ifade eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, "Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." dedi. IMF'nın açıklaması, muhaliflerin ortaya attığı 'seçimlerden sonra Türkiye borç alacak' iddialarını yalanlamış oldu.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

"Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı"

Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yürürlükteki reform programını destekliyoruz"

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." şeklinde yanıt verdi.

Georgieva, yeniden IMF başkanı oldu
Georgieva, yeniden IMF başkanı oldu

Ekonomi

Georgieva, yeniden IMF başkanı oldu

Türkiye listede var mı? İşte IMF'e en çok borcu olan ülkeler!
Türkiye listede var mı? İşte IMF'e en çok borcu olan ülkeler!

Ekonomi

Türkiye listede var mı? İşte IMF'e en çok borcu olan ülkeler!

Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar üç katına çıkacak!
Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar üç katına çıkacak!

Ekonomi

Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar üç katına çıkacak!

Dünya ekonomisi her yıl 38 trilyon dolar gelir kaybına uğrayabilir!
Dünya ekonomisi her yıl 38 trilyon dolar gelir kaybına uğrayabilir!

Ekonomi

Dünya ekonomisi her yıl 38 trilyon dolar gelir kaybına uğrayabilir!

Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü! "Türkiye'nin ekonomisi iyi"
Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü! "Türkiye'nin ekonomisi iyi"

Ekonomi

Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü! "Türkiye'nin ekonomisi iyi"

IMF ekonomi için endişeli!
IMF ekonomi için endişeli!

Ekonomi

IMF ekonomi için endişeli!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23