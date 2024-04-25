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Gündem Son dakika! İmamoğlu'nun yargılandığı davada sıcak gelişme
Gündem

Son dakika! İmamoğlu'nun yargılandığı davada sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:17:00 - 2024-04-25 16:57:37
Son dakika! İmamoğlu'nun yargılandığı davada sıcak gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi. Dava, 31 Mayıs 2024 tarihinde görülecek.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.

Davanın üçüncü duruşması bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar çıkmayan davanın duruşması 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.
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