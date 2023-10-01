Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.

Girişimin polisler tarafından engellendiği vurgulanan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

"Yaralanan 2 polis memurunun tedavileri devam ediyor"

Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir.

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Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Açıklamada, güvenlik birimlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilerek, "Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.