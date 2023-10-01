  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-01 22:27:00 - 2023-10-01 22:53:37
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.

Girişimin polisler tarafından engellendiği vurgulanan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

"Yaralanan 2 polis memurunun tedavileri devam ediyor"

Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Açıklamada, güvenlik birimlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilerek, "Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki
Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

Gündem

Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama
Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama

Gündem

Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı
Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

Sosyal Medya

Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!

Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu
Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu

Gündem

Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23