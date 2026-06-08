Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz!

Çiftçi’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bizim duruşumuz, hassasiyetimiz kıymetlidir. Biz duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız." dedi. Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.”

HEP KALBİMİZDE TAŞIYACAĞIZ

Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

SİZ BU BÜYÜK AĞACIN FİLİZLERİSİNİZ

İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.

Soykırımcı Siyonist bakan Katz açıklamasında "Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir" cümlesini sarf etmişti.