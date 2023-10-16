Son dakika... Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' uyarısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyda, ''Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak” dedi.

Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade eden Ubeyda, “el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı." dedi.

“İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti”

"Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.