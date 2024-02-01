Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay
Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi.
Açıklama Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi.
Açıklama Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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