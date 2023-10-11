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Dünya Son dakika... Hamas İsrail'e ait savaş uçağı düşürdü!
Dünya

Son dakika... Hamas İsrail'e ait savaş uçağı düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:17:00 -
Son dakika... Hamas İsrail'e ait savaş uçağı düşürdü!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının işgalci İsrail'e ait savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi.

İsrail ile Filistin arasında 7 ekimden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından siyonist rejime karşı başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonunda çok sayıda İsrailli asker öldürülürken, İsrail'e ait birçok tank ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonun işgalci güçlere 'parmak ısırtacağını' belirten Kassam Tugayları İsrail'in bazı askeri üslerini de kontrol altına alırken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Hamas'ın, ABD'nin savaş ve uçak gemileri gönderdiği İsrail'e ait savaş uçağı düşürdüğü iddia edildi.

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Yorumlar

Misafir7

Allahim bu kardeṣlerimizi muzaffer eyle yarabbi vallahi ahirette bizden ṣikayetçi olucaklar haklilar islam alemi içi çürümüṣ bir karpuz gibiyiz 2 milyar mal mal film izler gibi izliyoruz. Allahin laneti bu yahudilerin israilin üzerine olsun soyunuz kurusun.
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