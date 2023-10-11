Son dakika... Hamas İsrail'e ait savaş uçağı düşürdü!

İsrail ile Filistin arasında 7 ekimden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından siyonist rejime karşı başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonunda çok sayıda İsrailli asker öldürülürken, İsrail'e ait birçok tank ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonun işgalci güçlere 'parmak ısırtacağını' belirten Kassam Tugayları İsrail'in bazı askeri üslerini de kontrol altına alırken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Hamas'ın, ABD'nin savaş ve uçak gemileri gönderdiği İsrail'e ait savaş uçağı düşürdüğü iddia edildi.