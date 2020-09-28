Sıcak haberler | Türkiye ve dünyada her an yeni gelişmeler yaşanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar gündemden kopmamak için internette son dakika haberlerini araştırıyor. Peki, son dakika sıcak haberler nereden öğrenilir?

Türkiye'de neler oluyor son dakika

Son dakika haberleri | Milyonlarca kişi hem haber sitelerinden hem de sosyal medya platformlarından sıcak gelişmelere en hızlı şekilde ulaşmak istiyor. Türkiye ve dünyada yaşanan en sıcak gelişmelere yeniakit.com.tr internet sitesinden, Yeni Akit uygulamasından ve Yeni Akit sosyal medya hesaplarından anında öğrenebilirsiniz.

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Yerel haberler

Türkiye 82 milyonluk bir ülke. 81 ilde yaşanan her olayın ulusal basında yer alması ise elbette mümkün değil. Bu sebeple vatandaşlar yerel, bölgesel haberlere nasıl nereden ulaşabileceklerini merak ediyor. Yerel tv kanalları, yerel gazeteler ve bu mecraların sosyal medya hesapları üzerinden bölgesel haberlere ulaşabilirsiniz.

Son dakika haber uygulamaları

Birçok kişi internete tek tek haber sitelerini gezmek yerine daha hızlıca son dakika haberlerini okumak istiyor. Bu sebeple Play Store veya App Store’dan haber sitelerinin uygulamalarını indirebilirsiniz. Yeni Akit uygulamasıyla özel haberlerden, son dakika gelişmelerine kadar pek çok konuya ulaşabilirsiniz.

Son dakika meteoroloji uyarısı

Pek çok kişi yeni güne başlarken havanın nasıl olacağını merak ediyor. Hava durumu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaman zaman son dakika açıklamaları yapıyor. Son dakika meteoroloji açıklamalarına ve hava tahmin raporlarına MGM internet sitesinden ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz.

MGM İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika depremleri

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bilmeyen yoktur. Deprem gerçeği zaman zaman kendini ne yazık ki hatırlatıyor. Vatandaşlar son dakika depremlerine, nerede ne zaman deprem olduğu bilgisine hızlıca ulaşmak istiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitesinden güncel deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

AFAD GÜNCEL DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika yangın

Özellikle yaz aylarında ülkemizin pek çok bölgesinden ne yazık ki orman yangını haberleri geliyor. Ayrıca çeşitli sebeplerle pek çok yerde yangın çıkabiliyor. Yangın haberleri genellikle ulusal basında yer alıyor. İnternet sitemizde son dakika gelişmelerin hepsine ulaşmanız mümkün.

Son dakika korona

Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ülkemizde 7 binden fazla can aldı. Salgın süreci devam ederken vatandaşlar aşı ve tedavi konusunda gelişmelerin olup olmadığını, günlük vaka sayının kaç olduğunu merak ediyor. Bu sebeple vatandaşlar sık sık internette son dakika korona konusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı güncel verilerini açıkladığında sitemizde bu bilgi yer alıyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanında koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmelere internet sitemizden ve uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.